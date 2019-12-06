Россия готова обсудить включение систем «Кинжал» и «Посейдон» в ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы обсуждать с США возможность включения в будущий договор о стратегических наступательных вооружениях систем «Кинжал» и «Посейдон».

По словам Рябкова, американской стороне сообщено, что системы «Сармат» и «Авангард» подпадают под охват будущего договора, если документ останется в силе на момент постановки этих систем на боевое дежурство.

«По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют», — сказал замглавы МИД, отметив, что таких вопросов немало.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений.