Россия готова обсудить включение систем «Кинжал» и «Посейдон» в ДСНВ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы обсуждать с США возможность включения в будущий договор о стратегических наступательных вооружениях систем «Кинжал» и «Посейдон».
Россия готова обсудить включение систем «Кинжал» и «Посейдон» в ДСНВ
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

По словам Рябкова, американской стороне сообщено, что системы «Сармат» и «Авангард» подпадают под охват будущего договора, если документ останется в силе на момент постановки этих систем на боевое дежурство. 

«По «Кинжалу», «Буревестнику» и «Посейдону» у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют», — сказал замглавы МИД, отметив, что таких вопросов немало.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений.

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