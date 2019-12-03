В Госдепе не исключили продления ДСНВ

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл не исключил продления Вашингтоном Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Госдепе не исключили продления ДСНВ
  • Reuters

«Мы не исключаем продления ДСНВ, но наш приоритет — продвигать режим контроля над вооружениями, выходящий за пределы узкого двустороннего подхода, путём подключения других стран, в частности Китая, а также включения более широкого спектра вооружений, в том числе нестратегического ядерного оружия», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в комитете по международным делам сената США.

В ноябре российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС выразил обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями, заявив о негативном эффекте от действий США.

По мнению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, ДСНВ может прекратить действие вслед за ДРСМД после истечения срока действия в феврале 2021 года.

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