Путин назвал ДСНВ последним инструментом ограничения гонки вооружений

Короткая ссылка
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал ДСНВ последним инструментом ограничения гонки вооружений
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Он напомнил, что США вышли из ДРСМД, что стало ошибочным шагом.

«Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой уже серьёзной гонки вооружений, — это Договор СНВ-III. Это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть весь комплекс, вся триада стратегического оружия: боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования», — заявил Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

Президент подчеркнул, что договор заканчивается в 2021 году.

«Для того чтобы он был продлён, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлевать этот договор, как они считают, или не нужно», — добавил он.

Как отметил Путин, если этот договор будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений, что плохо.

«Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живём сейчас», — заключил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор СНВ-III необходимо продлить.

Как отмечали в Госдепе, США ещё не приняли решение о продлении этого договора.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить