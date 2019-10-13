Путин назвал ДСНВ последним инструментом ограничения гонки вооружений

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) является последним инструментом ограничения гонки вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что США вышли из ДРСМД, что стало ошибочным шагом.

«Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой уже серьёзной гонки вооружений, — это Договор СНВ-III. Это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть весь комплекс, вся триада стратегического оружия: боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования», — заявил Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

Президент подчеркнул, что договор заканчивается в 2021 году.

«Для того чтобы он был продлён, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлевать этот договор, как они считают, или не нужно», — добавил он.

Как отметил Путин, если этот договор будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений, что плохо.

«Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живём сейчас», — заключил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор СНВ-III необходимо продлить.

Как отмечали в Госдепе, США ещё не приняли решение о продлении этого договора.

Полная версия интервью — в материале RT.