В Госдепе заявили, что США ещё не приняли решение по СНВ-III

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что власти Соединённых Штатов ещё не приняли решение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей США.

«Насколько мне известно, это решение пока не было принято», — заявил он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU объяснил подобное заявление Рябкова тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.