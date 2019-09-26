В Госдепе заявили, что США ещё не приняли решение по СНВ-III
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Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей США.
«Насколько мне известно, это решение пока не было принято», — заявил он.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III.
Также замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU объяснил подобное заявление Рябкова тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.