Эксперт прокомментировал заявление о возможности начала ядерной войны
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Как считает эксперт, это связано с тем, что переговоры о продлении Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) зашли в тупик.
«Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире», — отметил Коротченко.
Ранее Рябков заявил, что особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год.