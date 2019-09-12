Эксперт прокомментировал заявление о возможности начала ядерной войны

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что в современной международной ситуации существует риск развязывания ядерной войны.

Как считает эксперт, это связано с тем, что переговоры о продлении Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) зашли в тупик.

«Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире», — отметил Коротченко.

Ранее Рябков заявил, что особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год.