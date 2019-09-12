В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
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- globallookpress.com
«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».
Ранее экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны.