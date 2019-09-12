В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

Ранее экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк заявил, что широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны.

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