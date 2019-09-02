В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Широкое применение систем искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе при анализе необходимости использования ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны, заявил экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк.

Как он уточнил в беседе с изданием Breaking Defense, использование систем искусственного интеллекта в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении ядерного удара.

По словам Уорка, данные системы способны неверно оценить факторы риска и при определённых параметрах и показателях запустить межконтинентальные баллистические ракеты, что может привести к «катастрофическому сценарию».

«Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю, и рекомендует нанести превентивный удар», — цитирует Уорка издание.

Бывший замглавы Пентагона также привёл в качестве примера российскую систему «Периметр», которая, по его словам, способна принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, направить запрос в военный штаб и при отсутствии ответа отдать команду на запуск баллистических ракет.

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.

Так, в 2019 году стрелки символических часов Судного дня перевели на две минуты до полуночи (катастрофы).