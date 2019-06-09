Эксперты назвали главные угрозы человечеству

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Наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война и природные катаклизмы. Такие данные представило британское маркетинговое агентство Blueclaw.
Эксперты назвали главные угрозы человечеству
  • © ESA/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Доклад How Will The World End подготовлен на основе 50 источников, включая данные ООН, ВОЗ и NASA.

Самой опасной болезнью признан туберкулёз: в 2017 году он привёл к смерти 2 млн человек во всём мире при 10 млн заражённых. Среди других смертельных заболеваний специалисты выделили малярию, вирус Эбола и менингит.

Второе место по степени опасности для населения Земли занимает ядерная угроза: в 2019 году эксперты перевели стрелки символических часов «Судного дня» на две минуты до «полуночи» (катастрофы). 

Последствия глобального потепления, по прогнозам учёных, также могут привести к гибели человечества.

Наименее вероятным исследователи назвали риск столкновения астероида с Землёй. Однако в случае возможного падения одного из потенциально опасных астероидов — Florence — может погибнуть 1,2 млрд жителей планеты.

В апреле учёные из США и Китая выяснили, что причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.

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