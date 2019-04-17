Учёные назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

Исследователи из США и Китая выяснили, что причиной массового Пермского вымирания, крупнейшей катастрофы в истории Земли, стали извержения вулканов. Исследование учёных опубликовано в журнале Nature Communications.

Отмечается, что учёные обнаружили в отложениях возрастом около 252 млн лет следы ртути, попавшие в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, в которых накапливается этот металл. Вместе с дождём она попала в моря и океаны, а затем и в морские отложения, которые и изучили специалисты.

Массовое вымирание произошло на так называемой Пермско-триасовой границе примерно 252 млн лет назад. По оценкам учёных, оно уничтожило большую часть земной и морской жизни до появления динозавров.

Ранее американские исследователи составили цепочку событий, которые могли привести к гибели динозавров на планете. Учёные выяснили, что извержения вулканов на территории Индостана начались за 400 тыс. лет до исчезновения древних ящеров.

Как отметили исследователи, вызванные этим катаклизмом изменения в составе атмосферы усугубились падением Чиксулубского метеорита, что привело к гибели динозавров.

Подробнее — в материале RT.