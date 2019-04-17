Учёные назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли
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Отмечается, что учёные обнаружили в отложениях возрастом около 252 млн лет следы ртути, попавшие в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, в которых накапливается этот металл. Вместе с дождём она попала в моря и океаны, а затем и в морские отложения, которые и изучили специалисты.
Массовое вымирание произошло на так называемой Пермско-триасовой границе примерно 252 млн лет назад. По оценкам учёных, оно уничтожило большую часть земной и морской жизни до появления динозавров.
Ранее американские исследователи составили цепочку событий, которые могли привести к гибели динозавров на планете. Учёные выяснили, что извержения вулканов на территории Индостана начались за 400 тыс. лет до исчезновения древних ящеров.
Как отметили исследователи, вызванные этим катаклизмом изменения в составе атмосферы усугубились падением Чиксулубского метеорита, что привело к гибели динозавров.
Подробнее — в материале RT.