Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Короткая ссылка
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
  • © National Science Foundation

Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации.

Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.

Снимок космического объекта был получен с помощью Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), в который входят восемь радиотелескопов, находящихся в разных частях земного шара.

Наблюдения за дырой проводились весной 2017 года, однако для обработки снимков объекта учёным потребовалось два года.

В январе 2019 сообщалось об исследовании более чем 20 астрономов из США, Чили, Польши и Великобритании под руководством специалистов из Тель-Авивского университета, обнаруживших чёрную дыру, которая внезапно «проснулась» и начала ускоренно «поедать» окружающий её газ. В феврале 2017 года телескопы зарегистрировали яркую вспышку около сверхмассивной чёрной дыры в 14 млн раз тяжелее Солнца. В результате вспышки, получившей название AT 2017bgt, интенсивность оптического и ультрафиолетового излучения вокруг чёрной дыры увеличилась более чем на 50%. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить