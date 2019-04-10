Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Изображение массивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики Messier 87, транслировалось во время онлайн-презентации.

Объект удалён от Земли приблизительно на 53,5 млн световых лет.

Снимок космического объекта был получен с помощью Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), в который входят восемь радиотелескопов, находящихся в разных частях земного шара.

Наблюдения за дырой проводились весной 2017 года, однако для обработки снимков объекта учёным потребовалось два года.

В январе 2019 сообщалось об исследовании более чем 20 астрономов из США, Чили, Польши и Великобритании под руководством специалистов из Тель-Авивского университета, обнаруживших чёрную дыру, которая внезапно «проснулась» и начала ускоренно «поедать» окружающий её газ. В феврале 2017 года телескопы зарегистрировали яркую вспышку около сверхмассивной чёрной дыры в 14 млн раз тяжелее Солнца. В результате вспышки, получившей название AT 2017bgt, интенсивность оптического и ультрафиолетового излучения вокруг чёрной дыры увеличилась более чем на 50%. Подробнее — в материале RT.