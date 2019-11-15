В Кремле рассказали о позиции Путина по контролю над вооружениями

Российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС выразил обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями, заявив о негативном эффекте от действий США. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он говорил о том, что действия США имеют во многом негативный эффект. Фактически слом ДРСМД, полное неведение у нас у всех, какая будет судьба СНВ-III, будет ли продление или не будет, потому что США никак не индексируют свою позицию», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, президент говорил об этом и выражал обеспокоенность в связи с этим.

«И во многом, конечно, она разделяется участниками БРИКС», — добавил Песков.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может прекратить действие вслед за ДРСМД.

Как подчёркивал Путин, ДСНВ является последним инструментом ограничения гонки вооружений.

Посол России в США Анатолий Антонов указывал на готовность российской стороны продолжать конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями.