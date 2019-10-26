Антонов рассказал о контроле над вооружениями без ДРСМД

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Посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала The National Interest заявил о готовности Москвы продолжать конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия продолжит демонстрировать ответственный подход и готовность к равному и конструктивному диалогу с США», — говорится в статье Антонова в журнале The National Interest.

Посол отметил, что после утраты ДРСМД жизненно важным вопросом представляется сохранение всё ещё действующего в данной сфере российско-американского соглашения ДСНВ.

Он добавил, что роль ДСНВ в поддержании стратегической стабильности ещё никогда не была настолько важна.

Ранее сообщалось, что Антонов заявил об отсутствии гарантий того, что США не развернут свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Европе.

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