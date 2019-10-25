Шойгу заявил об угрозе гонки вооружений в АТР из-за ситуации с ДРСМД

Выход США из ДРСМД может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совместной с белорусскими военными коллегии.

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.

Как отметил Шойгу, применение односторонних действий с нарушением международного права становится нормой международных отношений.

Ранее министр обороны не исключил, что США могут развернуть свои ударные средства, которые ранее были запрещены ДРСМД, в Европе и АТР.

Как подчёркивали в Китае, Пекин выступает против размещения ракет средней и меньшей дальности в АТР.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений стал последним инструментом ограничения гонки вооружений.