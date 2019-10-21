Шойгу допустил размещение США запрещённых ДРСМД средств в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу не исключил, что США могут развернуть свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Он отметил, что «есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные ДРСМД, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости».

«Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов», — цитирует РИА Новости Шойгу.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.