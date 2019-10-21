Шойгу: США вышли из ДРСМД для сдерживания России и Китая

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало сдерживание России и Китая.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он заявил, что этот договор «перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения. 

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД. 

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