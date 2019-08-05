Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД

Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников, считает российский лидер Владимир Путин.

Об этом он заявил после оперативного совещания с членами Совета безопасности, основной темой которого стал выход США из ДРСМД.

По словам президента, в случае подтверждения, что США начали производить ракеты средней и меньшей дальности, Россия «будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет».

«До поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надёжно парироваться уже существующими у нас средствами», — отметил он.

Среди таких вооружений — ракеты воздушного базирования Х-101 и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективные комплексы, в том числе гиперзвуковые системы типа «Циркон», подчеркнул президент.

В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.

Ранее в МИД России заявили, что не видят оснований для пересмотра российской военной доктрины после развала ДРСМД. Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назвал США «могильщиками Договора РСМД».

2 августа действие ДРСМД официально прекращено по инициативе американской стороны. В НАТО полностью поддерживают решение США.

Как заявили в альянсе, размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования не планируется.