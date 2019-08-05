МИД России не видит причин менять военную доктрину после развала ДРСМД
- Reuters
«Я не вижу причин для пересмотра нашей военной доктрины», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По словам замминистра, военная доктрина — это фундаментальный документ, с предельно выверенными формулировками, которые не должны зависеть от тех или иных обстоятельств.
«Конечно, любой документ со временем требует обзора, в каких-то аспектах уточнения, но в связи с конкретно ситуацией вокруг ДРСМД я таких оснований не вижу», — добавил он.
Ранее Рябков, комментируя прекращение действия договора, назвал США «могильщиками ДРСМД».