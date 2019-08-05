В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД»

США стали могильщиками Договора РСМД, неизбежны негативные последствия разрыва соглашения, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесён тяжёлый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», — заявил дипломат.

2 августа МИД России сообщил, что действие ДРСМД официально прекращается по инициативе американской стороны.

Как отметили в НАТО, в альянсе полностью поддерживают решение США выйти из соглашения.

Подробнее — в материале RT.