В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД»

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США стали могильщиками Договора РСМД, неизбежны негативные последствия разрыва соглашения, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесён тяжёлый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», — заявил дипломат.

2 августа МИД России сообщил, что действие ДРСМД официально прекращается по инициативе американской стороны.

Как отметили в НАТО, в альянсе полностью поддерживают решение США выйти из соглашения.

Подробнее — в материале RT.

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