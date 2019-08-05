В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД»
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- РИА Новости
«С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесён тяжёлый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», — заявил дипломат.
2 августа МИД России сообщил, что действие ДРСМД официально прекращается по инициативе американской стороны.
Как отметили в НАТО, в альянсе полностью поддерживают решение США выйти из соглашения.
Подробнее — в материале RT.