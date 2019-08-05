В МИД России осудили санкции США против Зарифа

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает введение Вашингтоном санкций в отношении заммминистра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В МИД России осудили санкции США против Зарифа
  • Reuters

«Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — сказал он на брифинге.

По словам Рябкова, введение санкций является беспрецедентной мерой нажима. Он добавил, что такой мере не должно быть места в современных международных отношениях.

Ранее иранский президент Хасан Рухани назвал американские санкции против Зарифа детскими.

31 июля Минфин США объявил о решении ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.

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