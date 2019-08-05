В МИД России осудили санкции США против Зарифа
- Reuters
«Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран», — сказал он на брифинге.
По словам Рябкова, введение санкций является беспрецедентной мерой нажима. Он добавил, что такой мере не должно быть места в современных международных отношениях.
Ранее иранский президент Хасан Рухани назвал американские санкции против Зарифа детскими.
31 июля Минфин США объявил о решении ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.