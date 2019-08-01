Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими

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Президент Ирана Хасан Рухани назвал санкции США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа детскими.
Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими
  • Reuters

Иранский политик произнёс речь, в которой прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа наложить персональные санкции на Зарифа.

«Они начали совершать детские поступки», — передаёт слова Рухани Associated Press.

Он подчеркнул, что США постоянно заявляют о своём намерении вести переговоры с Ираном, «а затем накладывают санкции на министра иностранных дел страны».

Отмечается, что санкции не помешают Зарифу приезжать в Нью-Йорк по делам, связанным с ООН. 

Ранее Рухани заявил, что санкции против Зарифа показывают, что США боятся министра. 

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