Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими
- Reuters
Иранский политик произнёс речь, в которой прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа наложить персональные санкции на Зарифа.
«Они начали совершать детские поступки», — передаёт слова Рухани Associated Press.
Он подчеркнул, что США постоянно заявляют о своём намерении вести переговоры с Ираном, «а затем накладывают санкции на министра иностранных дел страны».
Отмечается, что санкции не помешают Зарифу приезжать в Нью-Йорк по делам, связанным с ООН.
Ранее Рухани заявил, что санкции против Зарифа показывают, что США боятся министра.