Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими

Президент Ирана Хасан Рухани назвал санкции США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа детскими.

Иранский политик произнёс речь, в которой прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа наложить персональные санкции на Зарифа.

«Они начали совершать детские поступки», — передаёт слова Рухани Associated Press.

Он подчеркнул, что США постоянно заявляют о своём намерении вести переговоры с Ираном, «а затем накладывают санкции на министра иностранных дел страны».

Отмечается, что санкции не помешают Зарифу приезжать в Нью-Йорк по делам, связанным с ООН.

Ранее Рухани заявил, что санкции против Зарифа показывают, что США боятся министра.