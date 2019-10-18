Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получила ответа от США и стран — членов НАТО относительно предложения принять «встречный обоюдный мораторий» на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД).
Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
  • Reuters

«Мы перевели его (заявление о неразмещении РСМД. — RT) потом в форму предложения, которое было сделано американцам и членам НАТО, принять двусторонний встречный обоюдный мораторий на размещение таких вооружений (РСМД. — RT) где бы то ни было, начиная с Европы, а также в Азии. Ответа нет», — приводит Интерфакс его слова.

Глава МИД также подчеркнул, что «американские военные публично заявляют, что будут готовить размещение этих вооружений в Азиатском регионе».

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения РСМД в регионах мира.

В конце сентября МИД Турции заявил, что Анкара рассматривает предложение Путина о введении соответствующего моратория. 

Кроме того, в МИД Польши заявили, что Варшава намерена тщательно проанализировать такое предложение.

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