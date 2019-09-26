Турция рассматривает предложение Путина о запрете на размещение РСМД

Турция рассматривает предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.

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«Необходимые оценки будут сделаны после тщательного изучения предложений, которые содержатся в письме президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении. Ранее письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. 25 сентября сообщалось, что Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.