Турция рассматривает предложение Путина о запрете на размещение РСМД

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Турция рассматривает предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.
Турция рассматривает предложение Путина о запрете на размещение РСМД
  • © Michael Peterson / US
  • AFP

«Необходимые оценки будут сделаны после тщательного изучения предложений, которые содержатся в письме президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Ранее письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

25 сентября сообщалось, что Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

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