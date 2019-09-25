СМИ сообщили детали послания Путина странам НАТО

Российский президент Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма.

В послании говорится, что российская сторона призвала «поддержать усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развёртывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия».

По данным издания, из письма российского лидера следует, что Москва даже без ДРСМД готова обсуждать со странами — членами Североатлантического альянса верифицированные меры.

Ранее Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты, но не станет их размещать до того, как это сделает Вашингтон.