СМИ сообщили детали послания Путина странам НАТО

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма.

В послании говорится, что российская сторона призвала «поддержать усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развёртывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия».

По данным издания, из письма российского лидера следует, что Москва даже без ДРСМД готова обсуждать со странами — членами Североатлантического альянса верифицированные меры. 

Ранее Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты, но не станет их размещать до того, как это сделает Вашингтон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить