Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
- Reuters
«Мы уже публично сказали о том, что мы не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету, мы не будем её размещать — а мы произведём такие же ракеты, разумеется — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал он.
Ранее в МИД России заявили, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению РСМД.
21 августа Путин прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.
Позднее глава государства поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США.
В Кремле подчёркивали, что Россия приступила к подготовке ответа Вашингтону в связи с испытанием ракеты.