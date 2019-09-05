Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты

Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.

«Мы уже публично сказали о том, что мы не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету, мы не будем её размещать — а мы произведём такие же ракеты, разумеется — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению РСМД.

21 августа Путин прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

Позднее глава государства поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США.

В Кремле подчёркивали, что Россия приступила к подготовке ответа Вашингтону в связи с испытанием ракеты.

RT ведёт прямую трансляцию.