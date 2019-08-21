Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Финляндии прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию в сфере безопасности в мире, и в Европе в частности», — сказал он.

Как отметил Путин, «американцы испытали эту ракеты слишком быстро после объявления о выходе из договора».

«В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над её приземлением — это морская ракета — началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора», — добавил президент.

Он добавил, что Россия не станет размещать РСМД прежде, чем это сделают США.

«Россия не будет размещать ракеты, а теперь мы, конечно, будем работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства», — подчеркнул он.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.