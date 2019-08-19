США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету

США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Испытания прошли 18 августа.

«Министерство обороны провело лётные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния», — цитирует РИА Новости оборонное ведомство США.

Как отметили в Пентагоне, испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих договор, почти за год до того, как Вашингтон покинул ДРСМД.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения.

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы ДРСМД.