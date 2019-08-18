Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

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Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
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«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете (США. — RT) появились средства на разработку таких ракет, утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская сторона при этом «оставляет дверь открытой» и готова к возобновлению диалога по вопросу вооружения.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не может игнорировать положение дел после выхода США из соглашения. 

Он поручил ведомствам наблюдать за шагами Вашингтона по развитию программы РСМД. 

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ситуацию с ДРСМД, заявил, что «Россия несёт исключительную ответственность». 

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