В Пентагоне заявили, что разработка новой ракеты началась в феврале

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Разработка новой крылатой ракеты наземного базирования началась в США в феврале. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.
В Пентагоне заявили, что разработка новой ракеты началась в феврале
  • AFP

«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года Минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», — цитирует Карвера РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ранее заявлял, что после выхода из соглашения займётся исследованиями и разработкой обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет.

Представитель ведомства отметил, что прошедшие испытания демонстрируют приверженность США проведению этих исследований и разработок.

Карвер подчеркнул, что разработка находится на ранних стадиях испытаний, и «пройдут годы, прежде чем любая оперативная система будет готова к развёртыванию».

Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

В Пентагоне заявили, что ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя манёвры, отметил, что США готовились к ним задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле также указали, что подготовка таких испытаний требует значительного времени.

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