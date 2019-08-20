В Кремле оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как он отметил, данный пуск свидетельствует о том, что американская сторона изначально готовилась к подрыву ДРСМД.

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. И как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков.

Вместе с этим он подчеркнул, что подготовка к подобного рода испытаниям требует значительного времени и организовать всё это за несколько недель невозможно.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету. Произошло это спустя примерно две недели после того, как действие договора было официально прекращено по инициативе американской стороны.

В МИД России и МИД Китая прокомментировали данные ракетные испытания Пентагона.

Вместе с этим военный эксперт Михаил Ходарёнок в беседе с RT указал на то, что за 17 дней, которые прошли с момента выхода США из ДРСМД, невозможно ни создать опытный образец вооружения, ни подготовить испытательные пуски. По его словам, за столь короткие сроки «можно разве что подготовить и утвердить в вышестоящих инстанциях программу испытаний, да и то если работать в две смены».