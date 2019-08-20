В МИД КНР прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
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«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьёзное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — цитирует РИА Новости Гэн Шуана.
Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.
В Пентагоне заявили, что испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя эти испытания, выразил мнение, что США «взяли курс на нагнетание военной напряжённости».
2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.