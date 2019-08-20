В МИД КНР прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьёзное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности», — цитирует РИА Новости Гэн Шуана.

Ранее США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

В Пентагоне заявили, что испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя эти испытания, выразил мнение, что США «взяли курс на нагнетание военной напряжённости».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.