В МИД России прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, эта ситуация вызывает сожаление. Он выразил мнение, что США «взяли курс на нагнетание военной напряжённости».

«Мы на провокации не поддаёмся», — добавил Рябков.

Ранее стало известно, что США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

Как отметили в Пентагоне, испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.