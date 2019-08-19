Военный аналитик оценил испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«На самом деле это не новость — о том, что американцы разрабатывают эту ракету, было достаточно давно известно. Они сами особенно не скрывали, это было в открытой части их военного бюджета зафиксировано. Им нужен этот потенциал наземных крылатых ракет», — добавил эксперт.

Подберёзкин отметил, что США в данной ситуации действовали так же, как в случае выхода из договора по противоракетной обороне.

«Так же, как и с договором по ПРО: до тех пор, пока они разрабатывали, были на стадиях, которые не запрещались договором. Как только был переход со стадии НИОКР (научно-исследовательских работ. — RT) на стадию испытаний — это уже выходит за рамки договора, — они выходят из договора. Они сознательно шли на нарушение договора по ПРО и также сознательно шли на нарушение ДРСМД», — пояснил аналитик.

По словам Подберёзкина, США за последние 30 лет активно развивали свой потенциал крылатых ракет повышенной дальности.

«То есть увеличивалась точность этих ракет… С тем, чтобы эти ракеты могли выполнять функцию стратегического оружия, то есть поражать хорошо защищённые цели. Сейчас они создали порядка четырёх тысяч крылатых ракет морского базирования, они будут их производить увеличенной дальности и разные типы крылатых ракет наземного базирования самой разной дальности», — заключил он.

Ранее стало известно, что США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

Как отметили в Пентагоне, испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.