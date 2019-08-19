В Госдуме прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«США, видимо, дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические стрельбы, испытания, то есть надо выходить из лаборатории на полигон. Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация», — подчеркнул Шерин.

По словам депутата, уходят годы на то, чтобы провести такие разработки.

«Это не менее пяти лет как минимум. То есть всё это время американцы занимались такими разработками, и когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что мы якобы стали причиной, по которой им необходимо выйти из этого договора, и тут же уже американцы начинают проводить испытания ракеты, которая давным-давно была у них готова», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

Как отметили в Пентагоне, испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.