Военный эксперт оценил испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

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Военный эксперт Михаил Ходарёнок в беседе с RT прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Военный эксперт оценил испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
  • Reuters

«С момента выхода Соединённых Штатов из ДРСМД прошло всего 17 дней. Несмотря на то что в США существуют большие конструкторские заделы по крылатым ракетам (в том числе и наземного базирования), пусковым установкам, средствам управления и значительный опыт проведения полигонных испытаний, за такой короткий срок невозможно ни создать опытный образец вооружения, ни подготовить испытательные пуски», — сказал он.

По его словам, на всё это требуется значительно большее время. Как отметил эксперт, «за две недели можно разве что подготовить и утвердить в вышестоящих инстанциях программу испытаний, да и то если работать в две смены».

«Вывод тут может быть только один: эти испытания были задуманы, организованы, подготовлены и профинансированы задолго до официального выхода США из ДРСМД», — подчеркнул Ходарёнок.

Накануне США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету.

В Пентагоне заявили, что испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

В МИД России, комментируя эти манёвры, выразили мнение, что Вашингтон «взял курс на нагнетание военной напряжённости».

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

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