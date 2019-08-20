Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Соответствующее заявление было сделано на открытии историко-документальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору РСМД», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Лаврова, в октябре прошлого года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Россию отметил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД уже принято.

«Он нам сказал... что заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, ещё и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле отметили, что подготовка таких испытаний требует значительного времени и организовать подобные мероприятия за несколько недель невозможно.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты.

Действие соглашения было официально прекращено по инициативе США 2 августа.