В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
  • Reuters

Песков ответил на вопрос, начало ли Министерство обороны России подготовку симметричного ответа.

«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно», — заявил он.

Также он подчеркнул, что пока не поступает никаких сигналов от США относительно переговоров по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе последней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом предлагал обсудить эту тему, «но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает».

«Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными. Безусловно, будет нанесён урон стратегической стабильности», — сказал Песков.

Говоря о последствиях непродления СНВ, он отметил, что человечество может остаться без единого документа, который регулировал бы эту область. 

Ранее Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.

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