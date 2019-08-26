В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Песков ответил на вопрос, начало ли Министерство обороны России подготовку симметричного ответа.

«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно», — заявил он.

Также он подчеркнул, что пока не поступает никаких сигналов от США относительно переговоров по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе последней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом предлагал обсудить эту тему, «но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает».

«Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными. Безусловно, будет нанесён урон стратегической стабильности», — сказал Песков.

Говоря о последствиях непродления СНВ, он отметил, что человечество может остаться без единого документа, который регулировал бы эту область.

Ранее Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты.