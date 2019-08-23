Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты. Он также призвал принять меры по подготовке симметричного ответа.

«Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — заявил Путин.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как подчеркнули в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.