Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.

«Угрозы и заявления (США. — RT)... не оставляли никаких сомнений в том, что Вашингтон, во-первых, к этой ситуации стремился и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно», — сказал Полянский.

По его словам, из-за геополитических амбиций США мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений.

Он отметил, что американские пусковые установки Mk 41 в Румынии могут быть легко переоборудованы под испытанные недавно «Томагавки».

Полянский добавил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, после последних действий США находится под угрозой.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как подчёркивали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.

Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты, отметив, что «американцы испытали эту ракету слишком быстро после объявления о выходе из договора».