ЕС изучает предложение России ввести мораторий на развёртывание РСМД
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«Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и мы его изучаем», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран послание с предложением о моратории на развёртывание в Европе и других регионах РСМД.
В НАТО заявили, что оно «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
Как пояснили в Кремле, послание направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.