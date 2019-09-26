ЕС изучает предложение России ввести мораторий на развёртывание РСМД

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини получила письмо от российского руководства с предложением ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

«Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и мы его изучаем», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран послание с предложением о моратории на развёртывание в Европе и других регионах РСМД.

В НАТО заявили, что оно «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Как пояснили в Кремле, послание направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.