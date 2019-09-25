В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Об этом заявила ТАСС представитель альянса Оана Лунгеску.

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД. Пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развёртывание не является реальным предложением», — сказала она.

Ранее в Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

Как писали СМИ, Путин 19 сентября направил нескольким государствам, в том числе странам НАТО, послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

В начале сентября в МИД России заявляли, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД.