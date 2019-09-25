Германия получила послание Путина по РСМД

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В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Германия получила послание Путина по РСМД
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство ФРГ. 

«Правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнёры получили подобное письмо», — сказал представитель кабмина.

По его словам, Германия с союзниками по НАТО и ЕС проанализирует это письмо.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, писали, что Путин 19 сентября направил нескольким государствам, в том числе странам НАТО, послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

В начале сентября в МИД России заявляли, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД. 

В комитете Госдумы по обороне прокомментировали RT такое предложение России

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