В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Это нормальное предложение, которое говорит о том, что необязательно заключать какие-то документы, бумаги, чтобы выполнять взятые на себя джентльменские обязательства, потому что если кто-то не собирается выполнять любой договор, закреплённый документально, то он может из него выйти. Здесь альтернатива: давайте мы даже при отсутствии этого договора воздержимся от размещения подобных ракет и будем ответственны за стабильность во всём мире», — добавил Шерин.

Депутат подчеркнул, что предложение такого моратория свидетельствует о том, что Россия выступает за сохранение мировой стабильности и безопасности.

«Это хоть какая-то попытка, это показывает, что Российская Федерация до последнего борется за то, чтобы даже при отсутствии этого документа это не переросло в какую-то гонку вооружений и не дестабилизировало ситуацию в мире», — заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению РСМД.

В августе российский лидер Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть соглашение.