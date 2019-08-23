Путин: США срежиссировали кампанию по обвинению в нарушении ДРСМД
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«Вместо того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора», — сказал Путин.
По его словам, Россия и ранее располагала сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием оружия, запрещённого ДРСМД.
Ранее сообщалось, что Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты. Как отметил российский президент, «американцы испытали эту ракету слишком быстро после объявления о выходе из договора».
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения. Российский лидер назвал решение Вашингтона прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.