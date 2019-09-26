Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости. Об этом информирует РИА Новости.

«Несмотря на то, что по вине Вашингтона произошёл слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить... дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что письма были разосланы в основные европейские и азиатские страны, различные международные организации.

Ранее в Германии заявили, что получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

В НАТО сообщили, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

В начале сентября в МИД России заявляли, что Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение РСМД.