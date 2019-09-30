Польша изучит предложение России по РСМД

В МИД Польши заявили, что Варшава получила предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и намерена тщательно его проанализировать вместе с коллегами по НАТО.

«Письмо-предложение, которое получил президент Анджей Дуда, будет предметом консультаций и глубокого анализа в Североатлантическом альянсе с учётом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря МИД Польши Евы Сувары.

25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В частности, письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.