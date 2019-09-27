Китай выступил против размещения РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай выступил против размещения РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • © Global Look Press

«ДРСМД имеет особое значение в глобальном стратегическом балансе… Китай выступает против развёртывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы призываем страну с крупнейшим ядерным арсеналом полностью выполнять свои обязанности в области ядерного разоружения», — сказал Ван И.

Ранее Китай получил послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В августе глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии, после того как США вышли из ДРСМД.

Он также заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить