Китай выступил против размещения РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«ДРСМД имеет особое значение в глобальном стратегическом балансе… Китай выступает против развёртывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы призываем страну с крупнейшим ядерным арсеналом полностью выполнять свои обязанности в области ядерного разоружения», — сказал Ван И.

Ранее Китай получил послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В августе глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии, после того как США вышли из ДРСМД.

Он также заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.