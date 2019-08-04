Эспер выступил против доминирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

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Соединённые Штаты не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе визита в Австралию.
Эспер выступил против доминирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе
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«Мы твёрдо верим, что ни одна держава не может и не должна доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, мы совместно с нашими союзниками и партнёрами работаем над насущными вопросами безопасности в регионе», — цитирует Эспера Интерфакс.

Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против «агрессивного и дестабилизирующего» поведения Китая, которое проявляется в высокой милитаризации и «хищнической» экономике.

«Это включает в себя высокую степень милитаризации, использование хищнической экономики и долгов для сделок, касающихся суверенитета, а также содействие спонсируемому государством хищению интеллектуальной собственности других стран», — отметил министр обороны США.

Ранее Эспер предупредил о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.

Он также выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

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