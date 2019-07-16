Кандидат на пост главы Пентагона заявил о «растущей угрозе» от России и КНР

Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил в письменных показаниях конгрессу о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.

«Растущие угрозы со стороны наших конкурентов — великих держав, таких как Китай и Россия, требует от всех военных служб сосредоточиться на конфликтах высокой интенсивности», — цитирует РИА Новости Эспера.

По его словам, для этого требуется, чтобы Вооружённые силы США «были модернизированы и реализовали стремительный технический прогресс в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, направленная энергия и гиперзвук».

Ранее американский лидер Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.