Кандидат на пост главы Пентагона заявил о «растущей угрозе» от России и КНР

Короткая ссылка
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил в письменных показаниях конгрессу о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о «растущей угрозе» от России и КНР
  • © U.S. Air Force

«Растущие угрозы со стороны наших конкурентов — великих держав, таких как Китай и Россия, требует от всех военных служб сосредоточиться на конфликтах высокой интенсивности», — цитирует РИА Новости Эспера. 

По его словам, для этого требуется, чтобы Вооружённые силы США «были модернизированы и реализовали стремительный технический прогресс в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, направленная энергия и гиперзвук».

Ранее американский лидер Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить