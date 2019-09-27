В Китае прокомментировали послание Путина по РСМД
- © imagebroker/Hans Zaglitsch
- globallookpress.com
«Китай получил соответствующее предложение от России. Мы остаёмся привержены нашей позиции относительно ракет средней и меньшей дальности», — цитирует ТАСС Шуана.
Как подчеркнул дипломат, Китай выступает «категорически против развёртывания Соединёнными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран».
По его словам, «не важно, где эти ракеты будут размещаться», это будет иметь негативные последствия для всего мира и станет угрожать ситуации в области безопасности.
«Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развёртывания ракет средней и меньшей дальности», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Путин 19 сентября направил нескольким государствам послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.
Послание прокомментировали в Германии, Франции, ЕС и Турции.
При этом в НАТО заявили, что такое предложение «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
Как подчёркивали в Кремле, послание Путина по РСМД направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.
- В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
- Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД
- ЕС изучает предложение России ввести мораторий на развёртывание РСМД
- Турция рассматривает предложение Путина о запрете на размещение РСМД
- В Париже изучают предложение России о моратории по РСМД