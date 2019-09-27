В Китае прокомментировали послание Путина по РСМД

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Китай получил послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В Китае прокомментировали послание Путина по РСМД
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«Китай получил соответствующее предложение от России. Мы остаёмся привержены нашей позиции относительно ракет средней и меньшей дальности», — цитирует ТАСС Шуана.

Как подчеркнул дипломат, Китай выступает «категорически против развёртывания Соединёнными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран».

По его словам, «не важно, где эти ракеты будут размещаться», это будет иметь негативные последствия для всего мира и станет угрожать ситуации в области безопасности.

«Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развёртывания ракет средней и меньшей дальности», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин 19 сентября направил нескольким государствам послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

Послание прокомментировали в Германии, Франции, ЕС и Турции

При этом в НАТО заявили, что такое предложение «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Как подчёркивали в Кремле, послание Путина по РСМД направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости. 

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