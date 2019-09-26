В Париже изучают предложение России о моратории по РСМД

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж изучает предложение России о введении моратория на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

«Мы рассматриваем предложения России по этому очень важному вопросу», — заявил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини получила письмо от российского руководства с предложением о введении моратория на развёртывание РСМД.

В Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина о РСМД направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.