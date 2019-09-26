В Париже изучают предложение России о моратории по РСМД
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.
«Мы рассматриваем предложения России по этому очень важному вопросу», — заявил он.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини получила письмо от российского руководства с предложением о введении моратория на развёртывание РСМД.
В Кремле заявили, что послание президента России Владимира Путина о РСМД направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости.